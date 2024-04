Amministrative di Laives, il centrodestra si spacca

A Laives, nella provincia autonoma di Bolzano, si infiamma la campagna elettorale per le amministrative del 26 maggio e il centrodestra si spacca. Mentre la Lega ieri ha annunciato la candidatura come capolista dell'ex vicepresidente della Giunta provinciale Giuliano Vettorato, Fratelli d'Italia appoggerà come candidata sindaca l'avvocata Eleonora Maines, che era stata indicata dalla Lega per la Commissione dei sei. Come capolista Fratelli d'Italia si affiderà all'assessore uscente Bruno Borin.

Claudia Furlani, invece, sarà sostenuta da Uniti per Laives, il partito dell'ex sindaco di Laives Christian Bianchi (Lega-Uniti), attualmente assessore della Giunta altoatesina di centrodestra.

Forza Italia invece non ha ancora deciso. Il coordinatore di Forza Italia Matteo Gazzini a questo proposito ha detto che Forza Italia si è confrontata con il vicepresidente della Giunta provinciale Marco Galateo (FdI), ma che l'appoggio a Maines è ancora in forse.



