A San Giovanni Fassa tre persone investite da un'auto

Tre persone sono state portate in ospedale dopo che un'auto parcheggiata nella piazza del Malgher, a San Giovanni Fassa, si è mossa da sola investendole.

L'incidente è avvenuto verso le 12.50. Il conducente dell'auto, un uomo di 81 anni del posto, ha lasciato l'auto nella piazza.

Per cause al vaglio della polizia locale di San Giovanni Fassa, l'auto è scivolata in avanti e ha centrato una panchina nei pressi della quale si trovavano tre persone di 48, di 83 e di 85 anni. Le prime due sono state portate in ospedale a Cavalese, mentre la terza, più grave, è stata portata all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero sanitario. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi e che ha acquisito un video dell'incidente, i vigili del fuoco di San Giovanni Fassa, la Croce rossa e il personale sanitario.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro probatorio da parte della Procura di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA