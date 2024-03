Sci: 'Shgroll' in pista a Obereggen per snowboarder e freeskier

Sabato 6 aprile ultimo evento della stagione invernale ad Obereggen nel cuore delle Dolomiti a 20 minuti da Bolzano. Si tratterà di un "Beach Party a 2000 metri d'altezza", che proietterà la località altoatesina verso l'estate che aprirà i battenti l'8 giugno: l'imponente parete rocciosa del Latemar, gioiello delle Dolomiti-Patrimonio dell'umanità Unesco, si trasformerà nel Latemarium, un magico reticolo di sentieri tematici che permetteranno ai visitatori di ampliare le proprie conoscenze su fauna, flora, geologia e agricoltura di montagna in un ambiente incontaminato. La gara di Freestyle per Snowboarder e Freeskier "Shgroll" e il Beach Party, in programma sabato 6 aprile, nate da un'idea del consulente marketing Antonino Minchillo, sono organizzati dall'associazione Skateboardproject di Bolzano presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola in collaborazione con gli amici della "Fondazione di Partecipazione Misano: Mare, Sport e Cultura" presieduta dal dottore Luigi Bellettini e dello stesso Minchillo. Latemar e Misano Adriatico, Dolomiti e mare Adriatico racchiusi, sabato 6 aprile, nello snowpark di Obereggen: si trasformerà in una "spiaggia bianca" per un inedito Beach Party. Le singole strutture di neve all'interno dell'Obereggen Snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf. Per completare la "buca", il rider dovrà completare un trick specifico sulla struttura e gli verrà assegnato un punteggio a seconda di quanti tentativi necessiterà. Alla fine, come nel golf, chi avrà totalizzato meno punti (quindi meno tentativi utilizzati), vincerà lo "Shgroll" e due biglietti per il MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini. «Siamo soddisfatti e compiaciuti per questa iniziativa con gli amici di Misano Adriatico» spiega Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione della società impianti Obereggen Latemar SpA. Durante la giornata, nello snowpark, gli amici di Misano presenteranno le novità dell'estate 2024 della nota località dell'Adriatico. In estate saranno i rappresentanti della Obereggen Latemar SpA a presentare le novità dell'estate 2024 all'ombra del Latemar a Misano Adriatico in un apposito evento.



