In Trentino allerta gialla fino a lunedì 1/o aprile

La Protezione civile trentina ha diramato un avviso di allerta gialla (ordinaria) valido dalle 20 di oggi alle 24 di lunedì 1/o aprile su tutto il territorio provinciale. Sono previste precipitazioni che nella tarda serata di oggi potrebbero essere più intense e diffuse, così come nelle ore centrali di domani e soprattutto dalla serata di domani alle ore centrali di lunedì. Entro la sera di lunedì 1/o aprile sono attesi in media 70-100 millimetri di pioggia, che potrebbero arrivare a 140 soprattutto nei settori occidentali e nelle zone di stau.

È prevista neve oltre i 1700-2000 metri. Oltre i 2000 metri potrebbero cadere più di 50-80 centimetri di neve. Sono attesi anche venti molto forti da sud sud-ovest nelle prime ore di lunedì, con raffiche che in alta quota potranno raggiungere i 120 km/h.

La popolazione è invitata a comunicare al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza. La Protezione civile chiede di porre la massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con mezzi e veicoli.



