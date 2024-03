Copie illegali di libri universitari a Trento, due denunce

La Guardia di finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica i titolari degli esercizi di due copisterie di Trento che rivendevano le riproduzioni integrali di testi universitari. Complessivamente, i militari hanno sequestrato le copie di 1.593 testi, di cui 43 in formato cartaceo e 1.550 in formato pdf.

Il controllo - si apprende - è avvenuto nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e della reprografia illecita (la copia abusiva di opere editoriali) ed è stato svolto assieme ai funzionari della Società italiana degli autori ed editori (Siae) di Roma.

All'interno delle due copisterie, i testi (sia in formato cartaceo che informatico) erano riprodotti e rivenduti integralmente, ed erano già predisposti per la vendita a prezzi notevolmente concorrenziali.

Oltre alla denuncia dei titolari, per la riproduzione illecita è prevista anche una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo unitario di ogni volume copiato.



