In Trentino-Alto Adige perso il 33,8% dell'acqua immessa in rete

In Trentino-Alto Adige le perdite idriche nella fase di distribuzione dell'acqua ammontano al 33,8% del volume d'acqua immesso in rete. Un dato che è più basso rispetto alla media nazionale (42,4%). In provincia di Bolzano le perdite ammontano al 28,8%, in quella di Trento al 37,1%. I dati, relativi al 2022, sono stati diffusi dall'Istat in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Nel comune di Trento la percentuale di perdite idriche totali rispetto al volume di acqua immessa in rete è del 22,5%, mentre nel comune di Bolzano ammonta al 28,6%.

In tutta la regione l'acqua immessa in rete nel 2022 corrisponde a 172,2 milioni di metri cubi (68,8 in Alto Adige, 103,5 in Trentino). A livello pro capite, si parla di 439 litri al giorno (353 in Alto Adige, 523 in Trentino). L'acqua erogata per usi autorizzati ammonta a 114 milioni di metri cubi in tutta la regione (49 in Alto Adige, 65,1 in Trentino), mentre ragionando a livello pro capite si parla di 291 litri per abitante al giorno (252 in Alto Adige, 329 a Trento).

La quantità d'acqua fatturata complessivamente nel comune di Bolzano è di 8.413 migliaia di metri cubi (tra cui 5.867 migliaia di metri cubi ad uso domestico). Nel comune di Trento, invece, si parla di 10.044 migliaia di metri cubi fatturati complessivamente, tra cui 6.401 migliaia di metri cubi fatturati ad uso domestico.



