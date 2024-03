Calcio: a Merano gli azzurrini giocano contro l'Austria

Oggi allo stadio Combi, fischio d'inizio alle ore 15, la Nazionale italiana di calcio under 18 scenderà in campo contro i pari età dell'Austria. Domenica 24 marzo, alle ore 11 e sempre al Combi, la seconda partita amichevole fra le due squadre. L'ingresso è libero.

La partita odierna verrà trasmessa in diretta streaming sul sito della FIGC. Dopo aver accolto lo scorso ottobre il raduno della Nazionale Under 21 in preparazione del match contro la Norvegia, disputato poi a Bolzano e valido per le qualificazioni al Campionato Europeo, Merano ospita ora per la prima volta un incontro di calcio fra due nazionali.

La Nazionale italiana e quella austriaca sono arrivate a Merano domenica sera per uno stage di allenamento. I ragazzi allenati da Daniele Franceschini stanno affinando schemi e preparazione fisica sul campo Lahn di Maia Alta, mentre la nazionale austriaca alla guida di Manfred Zsak si sta allenando a Naturno.

Venerdì 22 marzo, alle ore 18 all'hotel Prinz Rudolf, il ct Franceschini terrà uno stage per allenatori.



