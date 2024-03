Sci: campionati Csi a Folgaria, Bergamo domina

Tre giorni di gare sulle nevi dell'Alpe Cimbra, a Folgaria (Trento), hanno animato gli slalom di finale del 24/o Campionato nazionale di sci alpino del Centro sportivo italiano (Csi). Ai cancelletti di partenza ben 538 sciatori iscritti, di cui oltre la metà con meno di 14 anni, e la somma dei punteggi tra gigante e speciale ha laureato i migliori 16.

La classifica finale, generale per società, ha premiato lo sci club Free Mountain Bergamo, vincitore di tre titoli individuali e degli speciali Trofeo SuperTeam e Trofeo YoungTeam. Nella top ten per società, otto squadre su dieci sono bergamasche. Anche sui podi individuali salgono dieci sciatori orobici, poi ci sono due campioni per lo sci club Costabella Verona, mentre gli altri quattro ori sono per Udine, Padova, Reggio Emilia e Vallecamonica Nel SuperTeam assoluto la coppa d'argento va allo Scalve Ski Moving, sodalizio sempre del Csi Bergamo, mentre il bronzo è dello sci club Rongai Pisogne, sempre lombardo ma del comitato Csi Vallecamonica. I 17 sci club del comitato di Bergamo hanno festeggiato ben dieci loro campioni. Agli sci club Presolana Monte Pora e Valle di Scalve sono andati i titoli dei più giovani Baby. In Lombardia, precisamente in Valcamonica, finisce anche il titolo dei cuccioli, mentre a sorridere tra le piccole della stessa categoria è lo sci club Sauris del comitato di Udine. Verona esulta per due suoi sciatori del Costabella, neocampioni fra le allieve e nei senior. Reggio Emilia infine vince fra i ragazzi. A premiare e ad applaudire i singoli e le società del circo bianco Csi il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio.



