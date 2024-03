Giornata del riciclo, in aumento del 2,6% a Bolzano

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, Seab Spa ha presentato i risultati della raccolta differenziata a Bolzano per l'anno 2023. Dei 52.809 tonnellate di rifiuti (498 kg pro capite), il 65,3% (325 kg pro capite) è stato raccolto in modo differenziato, segnando un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Con questo risultato, la percentuale di raccolta differenziata a Bolzano è salita dello 0,3% rispetto all'anno precedente (dal 65% al 65,3%).

"Con questi risultati, Bolzano si colloca leggermente al di sopra della media nazionale (ultimi dati disponibili: 65,2% nel 2022) e leggermente al di sotto della media in Alto Adige (68,7% nel 2022)", osserva Andrea Girinelli, responsabile dell'Area Ambiente presso Seab.

Nel Centro di riciclaggio di Bolzano sono stati registrati complessivamente 74.153 accessi nel 2023, corrispondenti a una media giornaliera di 238 visitatori. Di questi, lo 0,8% (590 in totale) è stato respinto, sia perché proveniente di altri comuni sia perché i materiali non erano ammessi nel centro di raccolta.

L'Assessora all'Ambiente del Comune di Bolzano Chiara Rabini ha ringraziato Seab per l'ottima collaborazione e professionalità e le cittadine e cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata e nel riuso: "I materiali separati correttamente non sono rifiuti, ma risorse che hanno un valore ambientale e anche economico: nel 2023 Seab ha ricevuto corrispettivi per i materiali raccolti che ammontano a ca. 1 milione di euro e che confluiscono come entrata nella tariffa rifiuti".

L'ufficio Tutela Ambiente del Comune sta cercando di mantenere in ordine le isole ecologiche, presso le quali si raccolgono carta, plastica, vetro e cartone. Sono operative 12 telecamere che vengono di volta in volta installate nelle zone dove si verificano gli abbandoni di rifiuti. Negli ultimi dodici mesi sono state elevate più di 1500 sanzioni.



