Pellegrini, 'difficoltà di reperire personale in Alto Adige'

Nel corso dell'assemblea generale annuale del Südtiroler Wirtschaftsring - Economia Alto Adige, si è svolto il passaggio di consegne ufficiale della presidenza. La presidenza è passata da Federico Giudiceandrea dell'associazione confindustria Alto Adige a Sandro Pellegrini dell'associazione hds unione.

Federico Giudiceandrea, che ha assunto la carica di Presidente dell'SWR-EA nel giugno 2021, nel suo discorso ha ripercorso un periodo ricco di esperienze ll'interno dell'SWR-EA. Ha sottolineato l'importanza del volontariato e quanto sia importante che le persone si impegnino. In qualità di Presidente dell'SWR-EA, ha acquisito una visione completa di tutti i settori dell'economia del Paese e li ha compresi meglio.

Ha contribuito a costruire ponti e ad abbattere i pregiudizi.

Durante il suo mandato, si è concentrato su temi quali la sostenibilità, la conciliazione famiglia-lavoro, gli alloggi a prezzi accessibili e l'accessibilità. Si è inoltre impegnato affinché in futuro la "giovane economia"" sia maggiormente coinvolta nell'SWR-EA. Ha fatto i migliori auguri al suo successore Sandro Pellegrini per il suo mandato, auspicando che alcuni dei temi approfonditi durante la sua presidenza continuino ad essere portati avanti.

Dopo il passaggio ufficiale di consegne, il nuovo Presidente Sandro Pellegrini ha tenuto il suo discorso inaugurale. Dopo essersi brevemente presentato, ha fatto il punto della situazione sulle sfide che la piattaforma comune delle sei associazioni economiche di categoria più rappresentative dell'Alto Adige - Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige, Unione Albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige, Confartigianato Imprese, Unione Agricoltori e Coltivatori diretti Sudtirolesi, Confindustria Alto Adige, Associazione Liberi Professionisti altoatesini - dovrà affrontare nei prossimi anni. Sfide importanti che vanno oltre le "le mura domestiche " sono la difficoltà di reperire personale, quella di reperire spazi abitativi, la conciliazione famiglia lavoro nonché la viabilità e la raggiungibilità del territorio che sono necessari per lo sviluppo ed il progresso tecnologico al quale è dedicato la serata., ha detto il neo presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA