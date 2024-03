G7 a Trento, 'sviluppare IA in modo etico e responsabile'

"La Dichiarazione ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale contribuisce in maniera significativa alla riflessione globale sulla governance delle tecnologie trasformative come l'Intelligenza artificiale (IA).

Oggi i Paesi del G7 confermano come prioritaria la necessità che l'IA venga sviluppata e utilizzata in modo etico e in linea con i principi e i valori che sono alla base delle nostre democrazie, per il bene dei nostri cittadini e per la coesione, la resilienza, il welfare e il benessere delle nostre società ed economie". Così il sottosegretario Alessio Butti dopo che i membri del G7 hanno adottato la Dichiarazione.

La Dichiarazione che promuove lo sviluppo e l'utilizzo etico dell'Intelligenza artificiale nel settore pubblico firmata a Trento rappresenta "un importante passo a livello internazionale", per un utilizzo che "deve essere etico e responsabile, preservando la privacy, la sicurezza dei dati personali e l'equità nei processi decisionali automatizzati".

Inoltre, la Dichiarazione individua come priorità dei Paesi G7 il governo digitale e lo sviluppo di sistemi e servizi pubblici digitali incentrati sull'uomo, sicuri ed efficienti con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini e delle aziende.

La presidenza italiana del G7 elaborerà inoltre un Toolkit sull'Ia nel settore pubblico, cioè uno strumento di lavoro per la diffusione e l'uso etico di applicazioni di Ia nel settore pubblico. Inoltre, la presidenza produrrà il Compendio sui servizi pubblici digitali con l'obiettivo di raccogliere esempi su come i governi G7 stanno gestendo e utilizzando l'infrastruttura pubblica digitale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA