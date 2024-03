Peter Righi gibt Wandertipps am Gardasee

"Oh! Bozen" und "Oh! Wandern am Gardasee". Zwei neue Folio-Reisebücher erkunden erzählerisch eine Stadt und einen See. Mit persönlichem und unverwechselbarem Blick bringen Maria Kampp, Oswald Stimpfl und Peter Righi den Bozen und den Gardasee näher, mit ungewöhnlichen Geschichten, Charme und besonderen Eindrücken. Die Bücher mit dem "Oh!" im Titel sollen erzählerisch eine Region oder eine Stadt erkunden.

Dabei geht es um einen persönlichen und unverwechselbaren Blick, um ungewöhnliche Geschichten und Erfahrungen, um Stimmung und Atmosphäre eines Ortes, so der Folio-Verlag.

Von waghalsigen Schmugglern und schmerzhaften Zöllen, von Papierfabriken und Baumwollwebereien, von Ruinen eines ambitionierten Tourismusprojekts direkt am See, von der Aura und dem besonderen Licht eines Santuarios in den Wolken. Peter Righi erwandert den Gardasee auf ungewöhnlichen Wegen, stets begleitet von den befreienden Ausblicken auf das weite Blau des von Bergen gerahmten Sees: Oft nahe der Felskante in Richtung Berggipfel, auf steilen Pfaden und auf Spazierwegen, über Treppen und Brücken, vorbei an Olivenhainen und Zitrusgärten. Er schippert von einem Ufer zum anderen, hält aber immer den See und seine Geschichten im Auge.

Warum zeigt Bozen zwischen Laubengasse und Siegesplatz zwei so unterschiedliche Gesichter? Was hat die erste Weltumsegelung der österreichischen Marine mit der Alpenstadt zu tun und wo verbirgt sich ein kleines Dia Beacon in den Weinbergen? Das neue Reise-Lesebuch von Maria Kampp und Oswald Stimpfl macht Lust und neugierig auf die Stadt und erzählt Geschichten, die wir so noch nicht gehört haben; Geschichten über beliebte und unbekannte Orte, auch weniger glanzvolle. "Oh! Bozen" beschreibt die Atmosphäre und das Lebensgefühl der Stadt, schildert leichtfüßig, was sie besonders und sympathisch macht.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA