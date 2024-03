Si presenta alla visita medica in ospedale con un machete

Un bolzanino 55enne si è presentato tranquillamente a una visita medica in ospedale con un machete. Mentre si spogliava, il personale sanitario si è accorto che, occultato negli abiti, l'uomo con a proprio carico precedenti penali e di polizia di varia natura e gravità, contro la persona e contro il patrimonio, portava l'arma con una lama lunga 33 centimetri.

A questo punto è intervenuto personale del posto di polizia dell'ospedale. Gli agenti hanno sequestrato il machete e hanno anche appurato che contro l'uomo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Bolzano. Il 55enne è stato così portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' scattata la denuncia per detenzione e porto illegale di arma da taglio. Il questore Paolo Sartori ha emesso la misura di prevenzione personale prevista dal codice delle leggi antimafia dell'avviso orale.



