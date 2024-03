Rendiconti gruppi, non regolari quelli di Forza Italia e Civica

La Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento - presidente Anna Maria Rita Lentini - ha concluso la valutazione dei rendiconti finanziari presentati dai gruppi consiliari della scorsa legislatura provinciale per il periodo 1° gennaio 2023 - 23 novembre 2023. Ai rilievi di merito della magistratura contabile, i capigruppo hanno risposto nelle scorse settimane con azioni correttive o in alcuni casi con controdeduzioni.

La Corte le ha esaminate e ha infine dichiarato regolari tutti i rendiconti, con l'eccezione di quelli di due gruppi consiliari. Per questi ultimi c'è ora la dichiarazione di non regolarità, con l'obbligo di restituire alle casse del Consiglio provinciale rispettivamente 6.577,00 per Forza Italia e 2.379,00 euro per la Civica. Per quanto riguarda il gruppo consiliare di Forza Italia, il collegio ha rilevato l'irregolarità del rendiconto relativo al periodo che va dal 1/o gennaio 2023 al 26 novembre 2023, con riferimento alla spesa di 3.477 euro (riferita alla realizzazione di una brochure riassuntiva del lavoro svolto dal gruppo) e alla spesa di 1.500 euro (acquisto di francobolli) per il costo delle pubblicazioni diffuse in violazione del periodo di divieto di comunicazioni istituzionali, nonché per 1.600 euro corrisposti alla retribuzione di un ingegnere informatico per una consulenza in materia ordinamentale.

Per la Civica "il Collegio rileva la non regolarità del rendiconto del Gruppo relativo al periodo 1° gennaio 2023 - 26 novembre 2023, con riferimento alla spesa di euro 2.379,00 per il costo delle pubblicazioni diffuse in violazione del periodo di divieto di comunicazioni istituzionali, (...)".



