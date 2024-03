A Trento oltre 119mila abitanti, aumenta l'età media

Cresce la popolazione della città di Trento, che al 31 dicembre 2023 raggiunge le 119.180 unità (di cui 61.197 donne e 57.983 uomini), 176 in più rispetto all'anno precedente. Il dato emerge dal report annuale elaborato dall'Ufficio studi e statistica del Comune di Trento e presentato in conferenza stampa.

L'analisi conferma anche il progressivo invecchiamento della popolazione, un trend che si registra da diversi anni e che vede in età media pari a 45,5 anni (dato 2022), un indice di vecchiaia pari a 191,8 (ogni 100 giovani in età tra i 0 e 14 anni, ci sono 191 persone sopra i 65 anni) e una percentuale dei residenti di età "65 e oltre" pari al 24,2 % (gli over 80 sono l',8%). Sul territorio cittadino ci sono 34 persone ultracentenarie, di cui quattro uomini.

Sul territorio ci sono 55.351 famiglie, in aumento di 336 nuclei rispetto all'anno precedente. Il numero di componenti medi rimane pari a 2,1, come nel 2022. Si conferma il trend in aumento delle famiglie composte da una sola persona, che costituiscono il 42,2% del totale (provincialmente vedove nel caso delle donne e giovani celibi nel caso degli uomini).

I residenti con cittadinanza straniera presenti in anagrafe sono 13.795, in aumento rispetto al 2022 (+130 persone) e costituiscono l'11,6% del totale degli iscritti. L'età media degli stranieri è pari a 35,3 anni. Le cittadinanze maggiormente rappresentate sono la rumena (2.199 persone), la pakistana (1.529) e l'albanese (1.082). Nel 2023 sono state 626 le nuove acquisizioni di cittadinanza italiana (-365 rispetto al 2022).

Le acquisizioni avvengono principalmente per residenza (53,5%).

Sono 340 i matrimoni celebrati nel corso del 2023, 16 in più di quelli del 2022. Quasi otto su dieci si svolgono con rito civile.



