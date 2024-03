A Trento manifestazione contro G7 sull'intelligenza artificiale

Sono circa un centinaio, secondo la questura, i manifestanti al corteo contro il G7 sull'intelligenza artificiale. Le persone si sono raccolte in piazza Duomo, a Trento. Il corteo, organizzato dall'Assemblea in solidarietà alla Palestina, passerà per le vie del centro storico per arrivare in piazza Dante, davanti al palazzo della Provincia.

Secondo i promotori dell'iniziativa, "il legame tra tecnologia e guerra è stato colto dal movimento internazionale e internazionalista a sostegno della resistenza palestinese e contro il genocidio". "Per questo - si legge nel manifesto del corteo - facciamo un appello a partecipare alle mobilitazioni contro il G7 sull'intelligenza artificiale a Trento come contributo alla più ampia mobilitazione contro la guerra e il genocidio che ha avuto due date importanti nelle giornate del 23 e 24 febbraio scorsi (sciopero generale in tutta Italia e corteo internazionalista a Milano). Per questo oggi siamo in strada per portare l'attenzione su quanto sta accadendo in Palestina e sul suo rapporto con i centri di ricerca trentini". In occasione del G7, che sarà ospitato a Trento il 15 marzo, "intendiamo lanciare altre iniziative", si legge ancora nel manifesto.



