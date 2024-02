Tir fuori strada a causa della neve al lago di Dobbiaco

A causa della neve un tir è uscito fuori strada questa mattina sulla statale dell'Alemagna in Alto Adige. Verso le 6 il mezzo pesante è finito in un burrone e si è 'appoggiato' su alcuni alberi nei pressi del lago di Dobbiaco.

Fortunatamente il camionista non è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Si registrano rallentamenti per la durate dei lavori di recupero.

Il limite della neve in Trentino Alto Adige attualmente é tra 600 e 1700 metri.



