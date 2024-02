Huber posta foto con Boschi, 'resto nel Pd, ma sono deluso'

L'ex segretario altoatesino Alessandro Huber resta, per il momento, nel Pd. Il bolzanino nelle scorse ore ha aggiornato la sua immagine del profilo Facebook con una foto che lo ritrae con Maria Elena Boschi.

Nessun passaggio però al partito di Renzi, come precisa interpellato dall'ANSA: "Ho semplicemente scelto una tra le foto migliori del mio archivio. Tra l'altro la foto, come si può vedere, è stata scattata nella sede del Pd di Bolzano". Huber non nasconde comunque una "forte delusione" dell'area Bonaccini, alla quale fa riferimento, "dopo il pasticcio sul terzo mandato".



