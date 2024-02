Meteo: neve in arrivo in Trentino-Alto Adige

Arriva la neve in Trentino-Alto Adige. In Trentino - si legge sul sito di Meteotrentino - nel pomeriggio di oggi sono previste deboli precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri, mentre in seguito, e fino a venerdì pomeriggio, le precipitazioni saranno persistenti, diffuse e nevose oltre i 1.200-1.400 metri e localmente sotto, nelle valli meno ventilate dei settori occidentali. Dal pomeriggio-sera di venerdì fino a lunedì il meteo sarà caratterizzato da nuvolosità variabile con precipitazioni a tratti e nevose mediamente sopra gli 800 e i 1000 metri.

In Alto Adige, invece, il limite delle nevicate per oggi è previsto tra i 1.000 e i 1.300 metri. Nella notte tra oggi e domani - scrive Meteo Alto Adige - inizierà a piovere e a nevicare in modo diffuso, mentre domani il limite della neve si abbasserà tra i 600 e i 1.000 metri di quota. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno i settori centro-meridionali del territorio, tra la Bassa Atesina e l'Alta Val d'Isarco. Nel pomeriggio-sera, invece, le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi e le temperature caleranno (massime tra gli zero e gli otto gradi centigradi). Anche il weekend sarà variabile, con qualche rovescio nevoso oltre i 1.000 metri.



