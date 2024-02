Incidente mortale sulla strada provinciale 235 di Mezzolombardo. Verso le 14.30 un autoarticolato si è scontrato frontalmente con un autocarro in prossimità dello svincolo di Mezzolombardo, in direzione Trento.

Per la persona che guidava l'autocarro non c'è stato niente da fare: è deceduta sul posto. Sono intervenuti la polizia locale di Mezzolombardo, i vigili del fuoco e il personale sanitario.





