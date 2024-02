Comitato coalizione Alto Adige, 'volontà politica di continuare'

Il Comitato di coalizione si è riunito dopo le dimissioni di Andreas Leiter Reber dalla maggioranza di governo in Alto Adige, la situazione è stata analizzata insieme alle cinque forze politiche. "Tutti i partecipanti sono più che fiduciosi che la coalizione sarà in grado di continuare il suo lavoro. In ogni caso, c'è la volontà politica di continuare il lavoro con ancora più determinazione.

Il programma di governo è valido e solido. L'attenzione è ora rivolta all'attuazione di questo programma", si legge in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA