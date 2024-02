Tennis: Sinner a Sesto tra riposo, privacy e speranze tifosi

Davanti all'Haus Sinner a Sesto Pusteria in queste ore si svolge un gioioso ma comunque rispettoso 'pellegrinaggio' di tifosi e curiosi. Jannik, dopo il successo di ieri a Rotterdam, di notte ha raggiunto i genitori nella casa di famiglia. Oggi il numero 3 del mondo non si fatto vedere in paese, a testimoniare la sua presenza l'Alfa Romeo Stelvio, parcheggiata davanti alla pensione. Durante il suo breve soggiorno cerca tranquillità e riposo, prima di riprendere i consueti allenamenti a Monte Carlo.

I suoi compaesani gli fanno muro. "Se anche in futuro vogliamo festeggiare successi come quelli di Melbourne e Rotterdam, lo dobbiamo lasciare anche un po' in pace e farlo riposare", mette in chiaro il sindaco Thomas Summerer.

Sono numerosi i turisti arrivati a Sesto per sbirciare nella speranza di ricevere un autografo. Federica è di Savona è si trova a Brunico per un periodo di vacanze. "Ci siamo detto perché non fare un salto a Sesto, forse siamo fortunati", racconta. Le fa eco un gruppo di vacanzieri romani. "Ringrazio Jannik per il bel momento che fa vivere a tutti gli italiani", dice un signore. Un altro turista racconta di conoscere i Sinner ("un grandissimo ragazzo e una bravissima famiglia") dai tempi in cui i genitori lavoravano nel Rifugio Fondovalle. "Jannik trasmette tanta positività e voglia di fare, che forse oggigiorno manca a volte ai giovani", aggiunge una signora.

Anche chi vive a Sesto è emozionato: "Siamo tutti davvero fieri di Jannik, un ragazzino di Sesto arrivato a questi livelli è davvero bello", spiega una compaesana. "Complimenti - aggiunge un'altra - perché è riuscito a incollarmi davanti al televisore, anche se non ero appassionata di tennis". Tutti comunque gli augurano di stare tranquillo e godersi la famiglia per qualche giorno.



