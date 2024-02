Ritrovato scheletro 84enne scomparso in Trentino a giugno

Sono stati rinvenuti sopra la frazione di Arnago, in Valle di Sole, i resti mineralizzati di Tullio Zandron, l'84enne scomparso il 2 giugno scorso. L'uomo era uscito per una passeggiata dal convento di Terzolas, facendo perdere le tracce. I resti sono stati individuati, a circa mille metri di altitudine, sul ciglio di un sentiero forestale, da alcuni escursionisti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Malè e i militari specializzati del nucleo operativo di Cles. Dalle analisi dei vestiti e dei resti è emerso che l'84enne, conosciuto come un grande camminatore, non è deceduto a causa di un'aggressione, ma per un malore oppure per una caduta accidentale.

I resti sono stati restituiti ai familiari.



