Pnrr, in Trentino più di 457 milioni di euro ai privati

"La stima (al ribasso) delle risorse assegnate ad enti privati mette in luce il positivo interesse di questi soggetti rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza: a gennaio 2024 è stato raggiunto il valore complessivo di 457,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 31,5 milioni di euro stimati nel giugno 2023". A dirlo - informa una nota - è l'assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento Achille Spinelli, nell'ambito del Tavolo permanente di confronto per l'attuazione del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

"Il quadro aggiornato e al netto delle misure in uscita porta la stima delle risorse del Pnrr assegnate al Trentino a quota 1,1 miliardi di euro, nonostante le voci relative al bypass ferroviario siano passate di competenza ad Rfi", ha aggiunto Spinelli.

Delle risorse del Pnrr, il 47,96% riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica (530,76 milioni di euro).

Seguono istruzione e ricerca (194,99 milioni di euro), digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (166,38 milioni di euro), salute (119,91 milioni di euro) e inclusione e coesione (94,67 milioni di euro).

Sono 1.634 i progetti relativi al Superbonus che sono stati conclusi, per oltre 382 milioni di euro. I primi cinque Comuni con maggiore concentrazione di finanziamento Pnrr sono Trento, Mezzana, Riva del Garda, Rovereto e Ala. Secondo quanto ha comunicato il Ministero, invece, sono 120 i progetti beneficiari dei "tax credit" per le strutture ricettive, pari a quasi 23 milioni di euro. Tra i territori con più progetti, si trovano l'Alto Garda e Ledro (23 progetti, per 4,3 milioni di euro), Val di Sole (19 progetti, per 3,8 milioni di euro) e Paganella (17 progetti, con 3,4 milioni di euro).

Il dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, ha specificato - si legge nella nota della Provincia - che, a differenza di altri territori italiani, non sono previste riduzioni di finanziamento su ospedali e case di comunità, che hanno anzi ottenuto contributi aggiuntivi alla luce dei progetti di fattibilità che sono stati prodotti.





