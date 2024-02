Frana in Val di Ledro, a marzo riapertura della Ss240

Salvo imprevisti, la Ss240 della Val di Ledro sarà riaperta a senso unico alternato nella prima settimana di marzo. È quanto emerso - si apprende - dal sopralluogo effettuato oggi pomeriggio dal presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, dopo il crollo di roccia avvenuto ieri verso le 18.45 all'altezza della presa della centrale elettrica di Mezzolago, con il crollo di circa 300-400 metri cubi di detriti e grossi massi. Fugatti ha riferito che "i lavori inizieranno già nella giornata di domani e nella prima fase vedranno l'impiego di macchinari radiocomandati". L'amministrazione comunale, invece, è già al lavoro per organizzare le corse scolastiche. Il sindaco di Ledro, Renato Girardi, presente al sopralluogo, ha ricordato che la strada di Pur vede una limitazione al transito per i veicoli superiori a 35 quintali dalle 7 alle 20, mentre autotreni e autoarticolati non vi possono transitare.

L'intervento di ripristino della strada sarà eseguito dalle imprese Z.a. srl e Geo rock. Inizialmente si procederà con la rimozione dei massi principali. Una seconda fase dei lavori riguarderà la pulizia e la riduzione del versante nella parte immediatamente sovrastante la strada.



