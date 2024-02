Sci: Gut-Behrami vince gigante Soldeu, delusione per le azzurre

Grande delusione azzurra per Marta Bassino e Federica Brignone nel gigante di coppa del mondo a Soldeu, in cui si è imposta la campionessa svizzera Lara Gut-Behrami che era 9/a nella prima manche. Seconda ad un solo centesimo la neozelandese Alice Robinson, terza la statunitense Amelia Hurt. Marta Bassino, al comando dopo la prima manche, è finita sesta e Federica Brignone, ha chiuso quarta dopo essere stata seconda nella prima discesa.

Per l'Italia in classifica anche la meranese Elisa Platino, 16/a, recuperando sette posizioni nella seconda manche. Domani a Soldeu tocca allo slalom speciale, la disciplina che da molto tempo vede le italiane in grandi difficolta'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA