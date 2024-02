Cdm: Odermatt vince anche il gigante di Bansko, Della Vite 10/o

Sesto gigante stagionale e sesta vittoria in serie per Marco Odermatt che - da vero dominatore della stagione - si è imposto nettamente anche nella gara disputata nella bulgara Bansko. Lo svizzero - un oro olimpico e due mondiali - a 26 anni è alla 34/a vittoria in carriera e alla decima stagionale, con un vantaggio in classifica generale che lo avvicina sempre più alla sua terza coppa del mondo di fila.

Odermatt ha chiuso la sua gara 2.15.75, precedendo di circa un secondo il norvegese Alexander Sten Olsen (2.16.66) e l'austriaco Manuel Feller (2.16.83).

Miglior azzurro, in una gara ancora modesta per gli italiani, è stato il bergamasco Filippo della Vite, buon decimo in 2.17.76, l'unico a migliorarsi veramente nella seconda manche recuperando sei posizioni. In classifica poi ci sono Giovanni Borsotti 17/o, Luca De Aliprandini 23/o dopo una deludente seconda manche e Alex Vinatzer 27/o. Domani a Bansko si gareggia in slalom.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA