In Trentino tra domani e sabato pioggia e neve

Da venerdì 9 febbraio Meteotrentino prevede precipitazioni abbondanti e nevicate tra i 1500 e i 1700 metri, con un importante rinforzo delle correnti in montagna. In alcune località della provincia di Trento, soprattutto le valli più strette dei settori occidentali e durante le fasi più intense, nella serata di venerdì, le precipitazioni nevose potranno cadere anche a quote più basse, fino a 1200 metri.

Le precipitazioni - informa una nota - sono attese già dalla mattinata del 9 febbraio, ma in tarda mattinata e fino al mattino di sabato saranno diffuse e a tratti persistenti.

Saranno coinvolti soprattutto i settori sud-occidentali e meridionali del territorio provinciale e le zone di stau, dove le cumulate potranno raggiungere e localmente superare i 70-90 millimetri. Altrove le cumulate saranno inferiori, con valori medi di 30-60 millimetri. Sabato e domenica il tempo rimarrà instabile, ma con precipitazioni meno intense e persistenti, soprattutto a sudovest.



