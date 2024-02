Salvini incontra i camionisti, 25 milioni per rinnovo mezzi

Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha incontrato una quindicina di sigle dei rappresentanti dell'autotrasporto merci. Sul tavolo gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, su cui il Mit ha già stanziato 25 milioni di euro, la direttiva Ue Eurovignette (che riforma il pagamento dei pedaggi e deve ancora essere recepita dall'Italia), la crisi del Mar Rosso. Lo ha reso noto il Ministero con una nota.

È stata affrontata anche la questione dei divieti unilaterali al Brennero: il Ministro ha confermato la determinazione a procedere con il ricorso alla Commissione ed alla Corte di Giustizia, per cui gli uffici del Mit hanno completato la documentazione. Inoltre, venendo incontro alle richieste, Salvini ha proposto l'istituzione di un tavolo periodico "delle regole", per un dialogo costante.



