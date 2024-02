Casa in fiamme in val d'Ultimo, un morto

Un uomo di circa 60 anni è morto nel rogo di una casa, divampato nel primo pomeriggio a San Pancrazio in val d'Ultimo, in Alto Adige. Il veloce intervento di oltre 100 vigili del fuoco volontari della zona ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altri edifici.

Nonostante la velocità dei soccorsi, una persona non ce l'ha fatta e purtroppo è deceduta, informano i vigili del fuoco.

Proseguono le operazioni dei pompieri per il completo spegnimento dell'incendio. L'acqua utilizzata per spegnere il rogo è stata prelevata con più pompe ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, il Corpo Permanente di Bolzano svolge le indagini in merito.



