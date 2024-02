In Trentino gli over 14 anni senza medico di base sono 6.505. Attualmente, inoltre, sono 14 i medici di medicina generale che hanno dato la propria disponibilità ad aumentare il massimale a 1.800 pazienti. Lo ha detto in Consiglio provinciale l'assessore alla Sanità, Mario Tonina, rispondendo ad una interrogazione di Paolo Zanella del Pd. Sono poi 22 i medici che hanno tra le 1.600 e le 1.800 scelte e 156 quelli tra i le 1.500 e le 1.599. Il 71% dei medici di medicina generale si avvale di un supporto amministrativo (un collaboratore di studio o un servizio di segreteria da remoto), il 22% di un supporto infermieristico, gli altri non hanno attivato un supporto. Con l'accordo provinciale del 2021, ha proseguito, sono state inserite le risorse per il potenziamento dell'attività di segreteria e per i medici che lavorano in forma associata e in particolare in regime di medicina di gruppo integrata, una modalità di lavoro in grado di assicurare una migliore risposta agli assistiti. Su 334 medici attivi, ha aggiunto Tonina, il 70% appartiene a studi di medicina di gruppo integrata.

Zanella ha detto che non si capisce quanti medici non hanno né infermiere né segreteria. Ha detto di sapere che l'assessore ha individuato i medici di base come il nodo della rete anche in riferimento al problema delle liste di attesa e di accessi al pronto soccorso. Ha detto che bisogna lavorare sulle segreterie e sulla semplificazione: ci sono medici che stanno mezz'ora a scrivere codici per prescrivere presidi, mancano pezzi importanti di digitalizzazione. Per Zanella è anche necessario implementare la figura degli infermieri di famiglia e di comunità. Il Piano della formazione triennale, ha rilevato, fa solo le proiezioni dei pensionamenti dell'età demografica, ma non analizza i bisogni sanitari per dire quanti professionisti servono. In questo senso il consigliere ha invitato l'assessore a un approfondimento: manca un'analisi dei bisogni di salute.

Per i medici di medicina generale si mettano delle borse provinciali per tutti, ha auspicato Zanella, se si vogliono attrarre, altrimenti 44 posti non si recupereranno mai.



