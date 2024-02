Un arresto e tre denunce per spaccio a Bolzano

E' di un arresto e tre denunce il bilancio di operazioni antidroga della questura di Bolzano. Nei pressi di parco Cappuccini agenti hanno individuato un cittadino gambiano di 26 anni, già noto per reati di spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 60 grammi di hashish, 10 di eroina e 3 di cocaina. Da un controllo della banca dati è emerso che era già ricercato per lo stesso reato.

Nello stesso parco la polizia ha individuato due gambiani di 35 e 32 anni. Il primo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e 400 euro, mentre l'altro di 12 involucri di cocaina e 6 di eroina.

Nel parco della stazione è stato invece individuato un italiano di 24 anni che aveva appena comprato una dose di eroina da un nigeriano 38enne che è stato denunciato.



