'Diritto a resistere', parte il tour per raccontare il viaggio

Sono rientrate dal Centro America le tre giovani attiviste protagoniste del progetto "Diritto a REsistere. Donne sull'orlo di una crisi climatica". Sara Segantin, Alice Franchi e Magdalene Pellegrin racconteranno la loro esperienza mercoledì 7 febbraio alle 17.30 al Muse di Trento.

Segantin, Franchi e Pellegrin hanno viaggiato per tre mesi attraverso i territori più minacciati del Centro America, raccogliendo le storie di lotta e di resistenza di attiviste, comunità indigene e associazioni che combattono per i diritti umani e ambientali. Il viaggio ha toccato Messico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama. Le tre giovani attiviste si sono ispirate ad Harriet Chalmers Adamas, la prima fotoreporter donna della storia, fondatrice della Society of woman geographers.

La tappa al Muse - informa una nota - sarà solo la prima data di un tour che porterà "Diritto a REsistere" in giro per l'Italia in occasione di festival, eventi e incontri con le scuole. Modererà l'intervento il giornalista di LifeGate Matteo Suanno.



