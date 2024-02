Leonardi, 'Forza Italia la forza moderata per il Trentino'

Si è tenuto a Rovereto, il congresso provinciale Forza Italia di Trento presieduto dal deputato Flavio Tosi e dal coordinatore regionale Giorgio Leonardi. Durante l'incontro sono stati eletti per acclamazione il coordinatore provinciale di Trento, Giorgio Leonardi, e i delegati per il congresso nazionale che si terrà a fine marzo a Roma.

Il coordinatore Leonardi ha illustrato la sua mozione e ha sottolineato insieme a Tosi l'importanza di votare Forza Italia alle prossime europee "quale forza moderata in grado di difendere il Trentino e l'Italia stessa nelle delicate decisioni in tema di sicurezza, gestione immigrazione, economia, e altresì per le elezioni comunali di Rovereto dove Forza Italia presenterà una propria lista".

"Forza Italia ha vissuto un momento di difficoltà nel nord est alle ultime elezioni, ma fondamentale ora sarà, anche in seguito al trapasso del presidente Berlusconi, il suo rilancio sul territorio e sul piano mediatico. L'on. Tajani, ministro degli esteri, risponde ai requisiti di affidabilità che la gente cerca. È un rappresentante credibile, serio, capace e presente sul territorio: saprà guidare con saggezza il partito azzurro", è stato detto.



