Fugatti, 'Mattarella conferma il valore del volontariato'

"E' un onore avere il presidente Mattarella a Trento a conferma del valore che ricopre il volontariato in Trentino. Sarà una giornata indimenticabile per gli innumerevoli volontari. La forza della nostra autonomia, quando esce dai confini della Provincia, porta la solidarietà anche nelle altre regioni, come accade spesso". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della cerimonia di apertura di capitale europea del volontariato.

"In Trentino da sempre esiste la collaborazione tra il mondo del volontariato, che nel nostro Dna, e il mondo delle imprese.

Riusciamo anche mettere assieme il profit e il non profit", ha concluso.



