Urso, l'Italia dei sussidi è finita

"L'Italia dei sussidi è finita per tutti. L'Italia che pagava in forme diverse - casse integrazioni, sussidi, incentivi - è finita", lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso dopo la visita del Parco tecnologico NOI a Bolzano. "Questo Paese ha una chiara politica industriale, condivisa con le imprese e i sindacati e io mi auguro anche con tutte le forze in Parlamento - ha continuato Urso - per incentivare e supportare chi vuole produrre nel nostro Paese. Queste sono le nostre condizioni, lo sanno tutti e valgono per tutti e su questo ci moveremo, quindi, l'ipotesi di dire 'dacci più soldi', non funziona più", ha detto Urso.

Il ministro a Bolzano ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e degli istituti di ricerca della Provincia. "Presenterò alle imprese oggi, non a caso qui a Bolzano, sede dell'industria 4.0, il 'Piano di transizione 5.0', perché questa è anche sede dell'industria 4.0, - ha detto Urso.

Questo piano avrà risorse pari a quasi 13 miliardi di euro che le imprese potranno utlizzare sia per la digitalizzazione dei loro impianti e sia per l'efficientamento energetico attraverso l'utliizzo di tecnicolgia green ai fini dell'autoconsumo energetico delle imprese. Questo piano è una sifda che noi vogliamo realizzare insieme alle nostre imprese con risorse significative per gli anni 2024 e 2025 per consentire loro di diventare leader nella transizione digitale e green, e quello che ho letto e che ho visto oggi qui a Bolzano è la dimostrazione che l'Italia può vincere la sfida", ha detto il ministro.

"I soldi per il piano di transizione - ha spiegato Urso - arrivano da due canali, 6,4 milioni di euro dal bilancio nazionale per la digitalizzazzione, l'altro sono fondi europei 6,3 milioni da Repower Eu per le tecnologie green delle imprese.

Questi fondi si possono usare insieme, con progetti complessivi e daranno un impulso straordinario all'ammodernamento e innovazione delle nostre aziende".



