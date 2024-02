Rixi, manteniamo impegni già previsti con Pnrr

"Quello che abbiamo deciso di fare è mantenere gli impegni che avevamo già previsto con il Pnrr, quindi mantenere la circonvallazione, con gli stessi tempi, necessari per procedere poi alla ricucitura del sistema urbano.

Abbiamo bisogno di creare il bypass per poter poi procedere con l'interramento". Lo ha detto a Trento, in occasione della firma del Protocollo per l'interramento della linea ferroviaria Verona-Brennero e per la realizzazione della stagione ipogea, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi.

"La cosa più importante di un cantiere è che i lavori vengano fatti bene, velocemente. I tempi devono essere certi, perché i disagi, se contenuti in un tempo relativamente brevi, sono accettabili. Vorremmo continuare a gestire i tempi comprimendoli il più possibile, in modo da far vedere alle persone non solo la realizzazione del bypass urbano, ma anche la ricucitura della comunità di Trento", ha aggiunto Rixi.



