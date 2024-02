Nibali con Clivet a Bolzano per la sponsorizzazione al Giro 2024

Clivet, azienda leader in Europa negli impianti di climatizzazione, sarà official sponsor del Giro d'Italia 2024. Clivet e Rcs Sport -precisa una nota - hanno firmato l'accordo, che prevede la partnership sia per il Giro d'Italia uomini che per quello women. Clivet sarà sponsor ufficiale della Classifica del "Gran Premio Fuga ": durante ogni tappa verrà premiato l'atleta che nel corso della frazione avrà interpretato con particolare coraggio il gesto della fuga.

Clivet sarà presente a tutte le tappe con truck nel villaggio di arrivo, oltre ad avere una macchina brandizzata al seguito della carovana.

Oggi a Bolzano, durante la fiera "Klimahouse", in esclusiva allo stand Clivet, dalle ore 11.30 alle ore 13, per ufficializzare la sponsorizzazione, era presente il campione di ciclismo, Vincenzo Nibali, che ha posato con il Trofeo 'Senza Fine' del Giro d'Italia, rispondendo a curiosità e ad aneddoti durante un mini talk pensato per l'occasione.



