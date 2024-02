Mattarella a Trento, riunito il Comitato per l'ordine pubblico

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del Trentino, presieduto dal prefetto Filippo Santarelli, ha delineato le misure preventive specifiche per lo svolgimento della cerimonia d'inaugurazione di Capitale europea e italiana del volontariato 2024, alla quale prenderà parte il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In particolare - si apprende - nel corso della riunione sono state previste delle misure specifiche per coordinare gli interventi di emergenza e garantire il regolare flusso veicolare nelle aree interessate, minimizzando l'impatto sulla circolazione stradale.

Sono state stabilite inoltre le modalità di collaborazione fra le istituzioni coinvolte, in particolare tra forze dell'ordine, Provincia e Comune di Trento, vigili del fuoco e Trentino emergenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA