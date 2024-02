Camion avvolto dalle fiamme a Darzo, frazione di Storo

Un camion è stato trovato avvolto dalle fiamme a Darzo, frazione di Storo. L'allerta è scattata alle 2 di mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Storo, chiamati da alcuni cittadini che hanno sentito un boato, e quelli di Condino.

I vigili del fuoco volontari hanno provveduto a spegnere il rogo, sviluppatosi in particolare nella cabina del mezzo, mettere in sicurezza il camion, che era carico di cippato, gli altri mezzi presenti in prossimità e il magazzino di cippato a cielo aperto che si trovava lì vicino. Sul posto anche il Corpo permanente di Trento e i carabinieri di Storo, che ora indagano sulle cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA