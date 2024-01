Calcio: Serie B, Brescia-Suedtirol 1-1

Brescia-Suedtirol 1-1 (0-0) in una partita della 21/a giornata del campionato di serie B di calcio.

I gol: nel secondo tempo, al 20' Pecorino (S), al 36' Borrelli (B) su rigore.

Primo tempo caratterizzato dal lungo possesso di palla degli ospiti biancorossi e da solo qualche timido tentativo offensivo.

La gara si sblocca al 20' della ripresa: quarto angolo ospite, Casiraghi tocca corto per Arrigoni al vertice sinistro dell'area ospite, passaggio di ritorno a Casiraghi, cross teso per la testa di Pecorino, che incrocia e insacca: 0-1. Il pareggio ospite arriva al 35': l'arbitro concede generosamente il rigore ai padroni di casa, invertendo la decisione assunta in un primo momento in campo, dopo lungo consulto con il var e al video. Dal dischetto calcia Borrelli, palla alla destra di Poluzzi per l'1-1.



