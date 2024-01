Köllensperger, 'Giunta Alto Adige delusione su tutta la linea'

"La nuova giunta altoatesina è una delusione su tutta la linea. In primo luogo, si tratta di una coalizione estremamente di destra che smentisce l'attenzione alla sostenibilità promessa agli elettori negli ultimi anni. In secondo luogo, c'è una squadra di governo con undici membri per garantire a tutti gli esponenti della Svp e dei partner della coalizione un posto. L'unico obiettivo di questa giunta è mantenere il potere, il resto è solo carta straccia". È quanto ha dichiarato all'ANSA Paul Köllensperger del Team K, che con quattro consiglieri (assieme alla Süd-Tiroler Freiheit) è la prima forza d'opposizione in Consiglio provinciale.



