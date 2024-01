Ester voleva mediazione affidamento figli

Ester Palmieri, la 37enne, è stata uccisa dall'ex compagno, Igor Moser, di 45 anni, nella sua casa di Valfloriana, in Trentino, dopo che lui aveva ricevuto una raccomandata della legale della donna per una mediazione sull'affidamento dei tre figli. E' quanto riporta oggi la stampa locale. L'uomo aveva ricevuto l'avviso di raccomandata nei giorni scorsi, ma solo su invito della ex compagna si è recato all'ufficio postale a ritirare la lettera. E' seguito un contatto telefonico con l'avvocata Marta Luchini. Poi due giorni dopo ha compiuto il terribile delitto.

Ieri si è svolta l'autopsia sulla salma della donna, i funerali si svolgeranno appena arriverà il nulla osta dalla Procura. Nel frattempo sono stati fissati per lunedì a Castello di Fiemme le esequi di Igor Moser.



