Ultima seduta per la Giunta provinciale in questa composizione

La Giunta provinciale si riunisce oggi per l'ultima volta nell'attuale composizione. Tre dei suoi membri non sono stati più eletti, sono: Giuliano Vettorato (Lega), vicepresidente della Provincia e assessore provinciale per la scuola e la formazione professionale italiana, per la cultura italiana, l'energia e l'ambiente; Massimo Bessone (Lega), assessore provinciale per l'edilizia e il servizio tecnico, il patrimonio, il libro fondiario e il catasto nonché Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer (Svp), assessora provinciale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio nonché dei beni culturali.

Intanto, dopo aver fatto chiarezza sul programma, si attende di sapere come sarà composta la nuova Giunta provinciale. La Svp ha chiesto a Fratelli d'Italia, Lega e La Civica di accordarsi sugli assessori di lingua italiana.



