Scuola, da lunedì 8 al via le iscrizioni per l'anno 2024-2025

A partire dalle ore 8 di lunedì 8 gennaio 2024 e fino alle ore 20 di sabato 10 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda di iscrizione alla scuola primaria per l'anno 2024/2025. Lo comunica una nota del Comune di Trento. Devono essere iscritti al primo anno del primo ciclo di istruzione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2024. Possono essere iscritti al primo anno del primo ciclo di istruzione, su richiesta dei genitori e sentita la scuola dell'infanzia, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2025.

Il Comune ricorda che anche per l'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado i genitori (o chi ne fa le veci) sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione utilizzando la modalità online attraverso l'accesso al portale: https://www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cps/Cns (Carta provinciale/nazionale dei servizi).

In caso di difficoltà, ciascuna istituzione scolastica è tenuta a garantire supporto informativo e organizzativo per la compilazione e l'invio delle domande di iscrizione. In alternativa, qualora non sia possibile procedere autonomamente all'iscrizione online, la domanda può essere presentata recandosi presso l'istituzione scolastica, che metterà a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura, con il supporto degli operatori di segreteria. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina dedicata sul sito del Comune. In caso di necessità è possibile contattare il servizio Servizi per l'infanzia e istruzione chiamando i numeri 0461.884177 e 0461.884365 o scrivendo a servizio.istruzione@comune.trento.it.



