Scappa al controllo dei carabinieri, arrestato 22enne a Trento

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale il conducente della Lancia Y che, nella serata di giovedì 4 gennaio, stava percorrendo via Cavour, a Trento, e non si è fermata all'alt dei carabinieri.

L'inseguimento è terminato quando l'auto ha imboccato piazza Leonardo Da Vinci in contromano da via Prepositura. Il veicolo ha sbattuto con un fianco contro il marciapiede, in quel momento percorso da una famiglia, che è però riuscita a spostarsi. Dal veicolo sono scesi due giovani, che sono scappati, facendo perdere le loro tracce. L'autista è stato fermato dai carabinieri. Si tratta - informa l'Arma - di un ragazzo di 22 anni che si è dato alla fuga perché sprovvisto della patente e munito solamente del foglio rosa senza avere accanto un istruttore idoneo. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudizio "direttissimo" ha avuto luogo questa mattina al Tribunale di Trento. L'arresto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato una pena di otto mesi di reclusione.

Durante i controlli che si sono svolti nella serata di giovedì 4 gennaio, i carabinieri di Trento hanno controllato anche quattro persone che si trovavano in piazza Santa Maria Maggiore. Uno di loro, ventottenne tunisino, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e di 600 euro in banconote da piccolo taglio, presumibilmente provento di spaccio. È stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro.



