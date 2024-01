Dopo la maxi rissa controlli straordinari alla residenza Fersina

Controlli delle forze dell'ordine questa mattina all'alba alla residenza Fersina di Trento. Lo apprende l'ANSA. La Questura, nell'ambito dell'attività delegata dall'autorità giudiziaria dopo la rissa del 29 dicembre, ha disposto un approfondito controllo degli stranieri ospitati nella struttura.

Tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono stati impiegati oltre 100 uomini, oltre alle unità cinofile della polizia e della finanza. A quanto si apprende, alcuni tra i richiedenti asilo sono stati portati in Questura proprio in relazione alla maxi rissa per le strade della città.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA