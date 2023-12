Centrale viabilità Bolzano, dal 2024 nessun presidio la domenica

Dal primo gennaio 2024, la Centrale viabilità della Provincia di Bolzano, per la carenza di personale, non potrà più garantire il servizio di informazioni aggiornate sul traffico nella giornata di domenica. L'organico del centro viabilità dell'Agenzia per la protezione civile di Bolzano - informa la Pervinca - non è attualmente a pieno regime.

"Dal 7 gennaio 2024, e nelle successive giornate domenicali, non verranno diramate le segnalazioni del traffico", spiega Günther Walcher, direttore dell'ufficio.

La Provincia sta comunque adottando le misure necessarie per poter ripristinare il servizio sette giorni alla settimana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA