Svp, 'prendiamo sul serio le preoccupazioni sui negoziati'

"Prendiamo sul serio le preoccupazioni e le paure dei nostri cittadini. Se scendono in piazza e sono preoccupati per la priorità di alcuni valori essenziali in una possibile futura coalizione, troveranno nella Svp il più grande difensore di questi valori". Lo hanno dichiarato il segretario politico della Volkspartei, Philipp Achammer, ed il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, in occasione della direzione del partito che ha esaminato lo stato delle trattative con il centro destra per la formazione della nuova giunta provinciale.

"I negoziati sono in dirittura d'arrivo", riferisce una nota chiarendo che "ogni membro della delegazione prende molto sul serio le preoccupazioni e i timori, ma molti di essi sono del tutto infondati". "Tuttavia, dobbiamo misurarci con i contenuti che sosteniamo e che abbiamo sostenuto finora - sottolineano Achammer e Kompatscher - Non rinunceremo certo a qualcosa che noi stessi abbiamo costruito nel corso di decenni". "Il modo migliore per essere convincenti è quello di presentare un risultato convincente alla fine dei negoziati, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti delle minoranze, dei diritti civili e il ripristino e l'ampliamento dell'autonomia", conclude la Svp.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA