Cdm: Odermatt in testa nel gigante di Alta Badia, Borsotti 10/o

Con il tempo di 1.14.83, lo svizzero Marco Odermatt e' al comando dopo la manche di apertura del primo slalom gigante di coppa del mondo di Alta Badia. Dietro di lui il croato Filip Zubcic in 1.15.14 e l'austriaco Marco Schwarz in 1.15.19. Per l'Italia il migliore e' Giovanni Borsotti, 10/o in 1.16.92 .

Dopo la partenza dei primi 43 atleti e con il trentino Luca De Aliprandini finito quasi subito fuori dopo una inclinazione eccessiva, ci poi sono il giovane bergamasco Filippo Della Vite 14/o in 1.17.10, non riuscendo a trovare subito il giusto ritmo, e Alex Vinatzer che, nonostante i buoni propositi, e' al momento 26/o in 1.18.65 seguito in 28/a posizione da Hannes zingerle in 1.18.78.

In una splendida giornata di sole tra le Dolomiti, con tanto pubblico e con la pista Gran Risa in condizioni perfette con fondo barrato e dunque duro e ghiacciato dopo essere stato trattato con l'acqua, la seconda manche è prevista alle 13,30.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA